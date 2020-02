Enrico Brignano spiega come rimorchiare una ragazza alle feste: il video del comico romano

Enrico Brignano racconta come rimorchiare alle feste. Nuovo esilarante video del comico romano, che sulla sua seguitissima pagina facebook - che conta oltre 1,5 milioni di fan - ha pubblicato un nuovo spezzone di un suo spettacolo, isolando una parte dove spiega come avveniva il primo approccio alle feste che frequentava, tra gli anni Ottanta e Novanta. Una sorta di sequel del video in cui parlava del corteggiamento e del primo approccio (guarda qui). Brignano racconta clichè ed episodi buffi, ma da molti vissuti in quegli anni, come quando ricorda "che c'era la luce viola, sai quella che te faceva tutta polvere, forfora e i denti gialli?".