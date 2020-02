Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini senza biancheria intima sul palco: rivelazione su Instagram

Elettra Lamborghini attira sempre molte attenzioni. Per la quarta serata del Festival di Sanremo 2020, la giovane cantante si è presentata sul palco dell’Ariston con un abito lungo molto elegante e una acconciatura molto apprezzata. L'abito aveva una profonda e vertiginosa scollatura, Elettra si è presentata sul palco senza biancheria intima. È proprio per questo motivo che, data anche la sua trasparenza, la giovane cantante ha dovuto usare degli appositi strumenti per evitare che si vedesse un po’ troppo in diretta televisiva. E' stata lei stessa a rivelarlo attraverso il web. A poche ore dalla fine dello spettacolo la Lamborghini ha fatto una ‘clamorosa’ rivelazione su Instagram. "Io volevo lasciarli liberi, ma me l’hanno proibito" scrive Elettra come didascalia a questa esilarante foto. Mostra nella foto come ha ‘mascherato’ l’assenza di biancheria.