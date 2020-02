Festival di Sanremo 2020, Bugo e Morgan: ritorno clamoroso sul palco stasera all'Ariston. Perché è possibile

Bugo e Morgan sul palco dell'Ariston, stasera nella serata finale del Festival di Sanremo 2020. E' possibile. Un ritorno clamoroso.

Una squalifica in corsa per defezione o per cambio del testo in gara, in 70 anni di Sanremo non si era mai vista. Le precedenti squalifiche (da Loredana Bertè nel 2008 a Riccardo Sinigallia nel 2014, solo per citare le più recenti) hanno sempre riguardato casi di plagio o il mancato requisito di brano inedito (perché già precedentemente eseguito in pubblico) del pezzo in gara.

Ma proprio il precedente di Loredana Bertè - la notizia viene data dall'agenzia LaPresse - apre alla possibilità di un ritorno sul palco di Bugo e Morgan nella finale di questa sera, sabato 8 febbraio. Nel 2008, l’allora conduttore e direttore artistico Pippo Baudo, dopo aver comunicato la squalifica di Loredana Bertè, le permise di cantare comunque il brano anche nella serata finale ma fuori gara. Possibilità che sarebbe allo studio anche da parte del conduttore e direttore artistico di quest’anno, Amadeus. Il problema è capire se la cosa sia percorribile dal punto di vista dei rapporti umani tra i due protagonisti della squalifica di ieri sera. Nel caso della Bertè, lei fu determinatissima nel chiedere a Pippo Baudo la possibilità di esibirsi.