Chi saranno i tre cantanti che finiranno sul podio del Festival di Sanremo 2020? Secondo i bookmaker il quadro è chiaro, così come per il vincitore, che vede in favorito Francesco Gabbani (leggi qui l'articolo e tutte le quote dei vari cantanti). I favoriti per il podio della manifestazione sono, nell'ordine: Gabbani (pagato a 1.35), Diodato (quota 1.85), Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari (quota 2.25), poi Piero Pelù, Tosca e Le Vibrazioni (quota 3) e Irene Grandi (quota 6). E' bene però ricordare che non sempre i favoriti nelle scommesse risultano poi vincitori: c'è sempre un'ultima esibizione, decisiva per il piazzamento finale, e una serie di previsioni che, nelle ultime settimane, sono variate più volte anche da parte dei siti di scommesse (guarda le quote del 2 gennaio).