Grande attesa per l'ultima sera del Festival di Sanremo 2020 (leggi qui programma e ospiti). Sabato notte sarà proclamato il vincitore della 70esima edizione del Festival della musica italiana: il favorito, secondo i bookmaker, è Francesco Gabbani. Secondo Stanleybet, che quota il vincitore del Festival e che è una delle piattaforme più gettonate per le scommesse sugli eventi di spettacolo, l'autore di "Viceversa" è quotato a 3 (quindi, puntando 1 euro se ne possono vincere 3), seguito da Diodato a 4.5 e - a pari merito - Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari a 7.50. Un po' più dietro Piero Pelù a 10, insieme a Tosca e Le Vibrazioni. Segue Anastasio a 13, Irene Grandi a 20 e Achille Lauro a 25. Fuori dalle quotazioni Bugo e Morgan, squalificati ieri dopo l'abbandono del palco (clicca qui per scoprire cosa è successo).