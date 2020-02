Festival di Sanremo 2020, quinta e ultima serata: ospiti, programma e cantanti. La scaletta

Festival di Sanremo 2020, serata finale. E' quella di oggi sabato 8 febbraio che verrà trasmessa su Rai1. Verrà proclamato il vincitore. Gli spettatori avranno modo di riascoltare tutti e 23 i Big in gara (Morgan e Bugo sono stati squalificati) e le relative canzoni. Ospiti Biagio Antonacci, Mara Venier, Ivan Cottini e Vittorio Grigolo. L'appuntamento è alle ore 20:45.

I cantanti sul palco, non ancora in ordine di uscita:

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù – Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell'estasi e nel fango io

Junior Cally – No Grazie

Le vibrazioni – Dov'è

Alberto Urso – Il sole ad est

Levante – Tikibombom

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

VOTO I 23 Big verranno votati con sistema misto dalla Giuria Demoscopica, dalla giuria della stampa, tv, radio e web e dal pubblico tramite il televoto. Così, verrà stilata una nuova classifica. Gli spettatori avranno modo di risentire le prime tre canzoni classificate (dal vivo o uno stralcio del brano registrato, a seconda del tempo rimasto a disposizione). La votazione precedente verrà azzerata e verrà formulata una nuova classifica tramite sistema misto. Dunque, ancora una volta, saranno chiamati a votare la giuria demoscopica, la sala stampa e il pubblico tramite televoto. La canzone che riceverà più preferenze sarà la vincitrice del Festival di Sanremo 2020.

OSPITI Fiorello, Tiziano Ferro, Mara Venier, Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Gente de zona, Edoardo Pesce, Wilma de Angelis, Biagio Antonacci e il cast del film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop': Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro.