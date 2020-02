Festival di Sanremo, il misterioso amico di Cristiano Ronaldo. Ecco chi è Miguel Paixao

E' uno dei migliori amici di Cristiano Ronaldo. E giovedì 6 febbraio non a caso era al teatro Ariston in prima fila, a fianco di CR7 che ammirava la sua splendida fidanzata Georgina Rodriguez, partner di Amadeus nella presentazione Festival di Sanremo. Ma chi era l'uomo accanto a Ronaldo? Si chiama Miguel Paixao, ha 35 anni, è un ex calciatore, molto legato a CR7: i due erano compagni di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona e dividevano la stanza durante i ritiri. Sono inseparabili da allora e Miguel è ormai a pieno titolo uno dei componenti del clan del fenomeno portoghese. Paixao ha trascorso tutta la serata accanto a Ronaldo, poi i due sono andati via insieme per essere in seguito raggiunti da Georgina Rodriguez.

