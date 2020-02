Festival di Sanremo, 2020, Gianna Nannini travolgente. Il pubblico canta in piedi Video

Straordinaria Gianna Nannini nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Venerdì 7 febbraio, l'artista senese, si è esibita in un duetto con Coez. Poi il medley delle sue canzoni più celebri. Tutti in piedi a cantare ed applaudire. La rocker, super ospite attesissima, ha interpretato Motivo insieme a Coez in maniera travolgente, poi ha incantato l'Ariston con i suoi più grandi successi.

Tra le hit interpretate da Gianna Nannini Meravigliosa creatura e Sei nell'anima. Standing ovation del teatro Ariston con Gianna Nannini apparsa visibilmente soddisfatta.