Festival di Sanremo 2020, Alessandro Gassman: l'urlo per la vittoria di Leo Video

Festival di Sanremo 2020, arriva il commento del babbo. Alessandro Gassman commenta con un tweet di esultanza il trionfo del figlio Leo, vincitore della categoria Nuove Proposte della edizione numero 70 della kermesse canora, con la canzone "Vai bene così".

"Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!". L'attore posta anche un video selfie in cui dice, partendo calmo, molto soft: "Come da tradizione di famiglia, voglio mantenere un certo aplomb e voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato mio figlio", per poi aggiungere urlando "Voglio Pippooooooooo". Un video diventato virale che ha fatto in pochi istanti il giro del web con like e commenti.