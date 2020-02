Fiorello scatenato sul palco del teatro Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Lo showman si è lanciato in una sorta di monologo, spiegando ad Amadeus: "Ecco cosa accade a 60 anni". L'artista siciliano ha iniziato ad elencare piccoli acciacchi, visite dai medici, percezione della sua età e altri clichè tipici del 60esimo compleanno, che lui celebrerà il 16 maggio. Tutto è nato dalla battuta sull'età di Amadeus - "A te non passa un giorno, fortuna che a noi due nessuno ci dà gli anni che abbiamo" - e sui suoi ricordi di bambino: "Quando ero piccolo pensavo che a 60 anni si fosse ormai vicini alla morte, quasi ad avere la bara in salotto". Serata in grande spolvero per Fiorello, che prima ha fatto l'ingresso in stile "cantante mascherato", poi si è esibito con Tiziano Ferro baciandolo anche in bocca.