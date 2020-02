Festival Sanremo 2020, Georgina Rodriguez stupisce tutti: il suo cachet andrà all'ospedale Regina Margherita

Festival di Sanremo 2020, Georgina Rodriguez stupisce tutti: il suo cachet andrà in beneficenza all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. La fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe già fatto contattare la struttura. Sulla cifra c'è il massimo riserbo ma si parla di 140 mila euro. Georgina e Ronaldo erano stati in visita ai bimbi malati dell'ospedale torinese già nel Natale 2018. La bellissima modella è stata conduttrice del Festival nella serata di giovedì, Ronaldo era in prima fila. Anche grazie alla loro presenza il Festival, nella terza serata, ha registrati ascolti record. Su Instagram, venerdì, ha ringraziato tutti per la bella esperienza.