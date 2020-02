Pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro dopo le tensioni delle ultime ore (leggi qui). Tra i due c'erano state alcune polemiche sui social network, ma nella quarta serata del Festival, dove il cantante di Latina ha ricordato come debba l'inizio della sua carriera musicale anche all'artista siciliano, è "scoppiata la pace", sancita da un bacio in bocca in diretta tv (guarda il video qui). Fiorello, infatti, ha raggiunto il cantante sul palco e insieme hanno cantato "Finalmente tu", concludendo con un bacio sulle labbra. Fiorello dice: "C’è del bacismo". E Tiziano Ferro: "Avevamo detto ad un centimetro. Scusa Victor", dice rivolto al marito.