Belen Rodriguez, altre due foto mozzafiato in intimo e costume da bagno: fanno venire voglia di arte e mare

Ancora due foto da urlo sul suo profilo Instagram di Belen Rodriguez. La modella e showgirl argentina, legata sentimentalmente a Stefano De Martino, continua a pubblicizzare le nuove collezioni di intimo e costumi da bagno.

Nel primo caso l'immagine è quella della campagna pubblicitaria di Jadea: Belen è di nuovo in posa statuaria e indossa un body bluette. Per Jadea nei giorni scorsi ha pubblicato un video che ha riscosso notevole successo.

La seconda immagine, invece, è relativa a Me Fui i cui costumi vengono disegnati proprio da Belen e dalla sorella Cecilia Rodriguez. Immagine molto intrigante, non solo per lo splendido due pezzi che mette in evidenza lo strepitoso fisico dell'argentina, ma anche perché la foto fa venire voglia di mare e di estate. Belen, infatti, è ritratta lungo una spiaggia mentre cammina portando una tavola da surf.