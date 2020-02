Sanremo 2020, Benigni telefona ad Amedeus: "All'Ariston è stato bellissimo, non ho dormito per l'emozione"

Sanremo 2020, l'attore Roberto Benigni ha fatto una lunga telefonata, venerdì mattina, ad Amedeus per ringraziarlo dell'invito al Festival. "E' stato bellissimo averti vicino, sei tu che ispiri poesia", gli ha detto. Il comico ha aggiunto: "Non ho dormito un secondo per l'emozione di ieri, Sanremo può reggere anche il Cantico dei cantici. Proprio nessuno ci può dire che non abbiamo osato fare la cosa più difficile, la cosa più bella e anche la più scandalosa: portare il Cantico a Sanremo è una cosa impressionante di bellezza". L'esibizione di Benigni al Festival della canzone italiana di giovedì sera ha riscosso ovunque molti apprezzamenti.