Sanremo 2020, questa sera venerdì 7 febbraio il vincitore dei giovani. Sfida a quattro per le nuove proposte

Sanremo 2020, spazio ai giovani: c'è grande attesa per la quarta serata del festival che decreterà il nome del vincitore tra le nuove proposte. La kermesse si aprirà proprio con le semifinali dei giovani: a sfidarsi saranno Leo Gassmann contro Fasma, e Tecla Insolia contro Marco Sentieri. Poi gli highlight per la finale da cui verrà fuori il vincitore: a votare sala stampa, giuria demoscopica e il televoto. A seguire la gara dei big. Fasma presenta il brano Per sentirmi vivo, Marco Sentieri all'Ariston con Billy blu, Leo Gassmann Vai bene così mentre con il suo 8 marzo, Tecla ha già conquistato il Premio Enzo Jannacci 2020.