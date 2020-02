Festival Sanremo 2020, la mamma di Diletta Leotta: "Ingiusto attacco sui social, donne peggiori odiatrici"

Festival di Sanremo 2020, polemica sui social dopo il monologo sulla bellezza di Diletta Leotta. La mamma, Ofelia Casto, interviene su Instagram per prendere le difese della figlia. "Come al solito - scrive - siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni". Mamma Ofelia parla di "una grande delusione": "Non siamo capaci di unirci per rafforzare il nostro diritto ad essere donne tutte insieme diversamente belle".