Mahmood torna in televisione. Il vincitore di Sanremo 2019 sarà protagonista ad Amici con il suo nuovo singolo

Mahmood, protagonista e vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo, torna in televisione. L'8 febbraio, infatti, sarà protagonista di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Sono già quattro gli allievi che hanno conquistato un posto per il serale: Nyv, Valentin, Giulia e Nicolai. Ci sono a disposizione al massimo altri sei ingressi per la fase clou del talent. Mahmood, numero uno l'anno scorso al Festival di Sanremo e artista pluripremiato, sarà l'ospite della puntata e presenterà il suo nuovo singolo Rapide (guarda il video della canzone). Il programma è ideato e scritto da Maria De Filippi con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Il produttore esecutivo è Claudia Ciaramella e la produzione è di Fascino per Mediaset. La regia è curata da Andrea Vicario.

