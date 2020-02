Festival di Sanremo, Amadeus batte Claudio Baglioni: record di ascolti. Non accadeva dal 1997. Tutti i dati

Amadeus travolge Claudio Baglioni. Il Festival di Sanremo continua a mietere ascolti record su Rai 1. Dopo una splendida seconda serata, la terza è la migliore per share dal 1997. Ha totalizzato 9 milioni e 836mila spettatori che valgono il 54,5%. La prima parte del programma è stata vista addirittura da 13 milioni e mezzo di persone con uno share del 53,6. Ovviamente ascolti più bassi in seconda serata con 5 milioni e 652mila spettatori, ma uno share più alto: 57,1%. In termini assoluti il picco è stato registrato alle ore 21.33 con quasi 15 milioni e mezzo di spettatori, mentre lo share più alto è stato registrato alle 23,56 con il 60,9%. La serata delle cover targata Amadeus ha battuto decisamente quella 2019 di Claudio Baglioni che ottenne 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 con il 49,1% nella seconda.

