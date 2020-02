Sanremo, Cristiano Ronaldo sparisce. Piano diabolico per fuga, seminati fan e giornalisti. Poi arriva Georgina

Fuga dai fan e dai giornalisti. Cristiano Ronaldo ha seminato tutti nella notte di Sanremo, al termine della terza serata del Festival, uscendo dal teatro Ariston e dileguandosi, pare grazie ad un preciso piano. Dopo aver assistito per circa 3 ore e mezza allo spettacolo che vedeva sul palco anche la sua fidanzata Georgina Rodriguez, il campione della Juventus ha lasciato il teatro da un'uscita secondaria a bordo di un van nero con vetri oscurati. Stando dalle notizie pubblicate dall'agenzia Lapresse, avrebbe atteso il termine del programma direttamente al ristorante del Gran hotel del mare a Bordighera, dove poi lo avrebbe raggiunto la compagna. Tutto ciò depistando coloro che invece erano in attesa di trovarlo in un noto ristorante di Sanremo, a poche centinaia di metri dall'Ariston. Si era infatti sparsa la voce che l'asso portoghese stesse cenando lì e il sospetto era più che lecito dal momento che il locale risultava chiuso appositamente al pubblico, ma con all'interno personale di servizio, luci accese e tende che non promettevano la visuale interna. Pare, anche se l'ipotesi non è stata confermata, che il ristorante sia stato prenotato e pagato per restare chiuso proprio per depistare tutti e consentire la fuga di CR7.