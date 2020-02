Festival di Sanremo 2020, la classifica della terza serata: prima Tosca, ultimi Bugo e Morgan

Questa è la classifica finale della serata dedicata alle cover, per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo, stilata, in questa occasione, dall'orchestra. Nella terza serata del festival 2020 di giovedì 6 febbraio sono andati in scena apprezzati duetti dei 24 Big in gara.

In testa c'è Tosca, seguita da Piero Pelù e Pinguini Tattici Nucleari. Ai piedi del podio Anastasio, Diodato, Le Vibrazioni, Paolo Jannacci, Francesco Gabbani, Rancore, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Enrico Nigiotti, Rita Pavone, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Achille Lauro, Levante, Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso, Junior Cally, Riki, Elettra Lamborghini, ultimi sono risultati Bugo e Morgan.