Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini e Myss Keta: sexy esibizione con bacio sul palco Video

E' stata una delle ultime esibizioni quella di Elettra Lamborghini nella terza serata dedicata ai duetti in cover. Il suo momento arriva nel finale di una terza puntata ricca di emozioni e la cover di Elettra Lamborghini e interpretata insieme a Myss Keta. Sul palco dell'Ariston viene portato il brano "Non succederà più", canzone presentata fuori gara da Claudia Mori al Festival di Sanremo del 1982. Per l'estraneità di Lamborghini e Myss Keta alla tradizione festivaliera si trattava di un'esibizione molto attesa, che ha visto Myss Keta arrivare nel finalke di pezzo con un look molto sexy e con bacio fra le due sul palco. (clicca qui e guarda il video dell'esibizione di Elettra Lamborghini e Myss Keta).