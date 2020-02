Wanda Nara nuda a letto. La showgirl esagera: solo un paio di mutandine trasparenti. Instagram impazzisce

Wanda Nara quasi nuda sul letto: indossa soltanto un paio di mutandine super sexy. Mentre mezza Italia è incollata davanti alla televisione per la terza serata del Festival di Sanremo, la modella e showgirl argentina, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie del calciatore Mauro Icardi, ruba l'attenzione del web pubblicando una foto particolarmente sensuale. E l'immagine è accompagnata da parole che fanno riflettere: "La bellezza può essere pericolosa, ma l’intelligenza è letale... Notte". La frase pare rivolta a qualcuno in particolare, ma a chi? Di certo c'è i 6,1 milioni di follower apprezzano: in soli 20 minuti la foto colleziona ben 50mila like e commenti in tutte le lingue.

