Festival di Sanremo, Tiziano Ferro polemizza per l'orario della sua esibizione. E chiede scusa a Fiorello

Non sarebbe il Festival di Sanremo senza le polemiche e ci pensa Tiziano Ferro ad accendere le polveri nella terza serata della kermesse della canzone italiana. Sul suo profilo Instagram il cantautore si lamenta per l'orario in cui è prevista la sua esibizione: "Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte. Mi era stato detto sarei passato prima, mi è passato l'entusiasmo". Ma non è tutto. Ferro, che era già inciampato nel corso della prima serata, dal social chiede scusa anche a Fiorello a cui aveva fatto una battuta nel corso della seconda serata. "Ciao, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con te le parole di Me lo prendi papà su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante".

