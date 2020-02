Festival di Sanremo, Amadeus e Fiorello anche nel 2021? Alla Rai l'idea sembra piacere, ma nulla è deciso

Ci sarà ancora Amadeus nel futuro del Festival di Sanremo? Per ora nulla è deciso, ma probabilmente è un nodo che verrà sciolto presto, anche in considerazione del successo dell'edizione 2020. E' l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, a spiegare che "al 2021 non abbiamo ancora pensato, finiamo questa edizione, ci prendiamo una pausa e ricominciamo". In ogni caso l'ad della Rai sembra possibilista su un Amadeus-bis: "A me questo festival piace moltissimo, sono estremamente soddisfatto", sottolinea. Più o meno lo stesso discorso su Fiorello, anima della settantesima edizione della Kermesse. "Fiorello? - ha detto ancora l'ad - Continuiamo a divertirci, finiamo il festival e poi ci risediamo a parlare". Insomma per l'edizione 2021 tutto rinviato alle prossime settimane.

Guarda anche Sanremo, scoppia il caso Morgan: minaccia di non cantare