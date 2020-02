Laura Chiatti, il vestito scivola giù: scatti senza veli su Instagram

Laura Chiatti ancora irresistibile su Instagram. L'attrice umbra posta delle foto nelle quali il vestito scivola giù e poi scrive: «Dove eravamo rimasti?», si chiede.

Gli scatti audaci sono tre, una sequenza sul social preferito da Laura. L'attrice di Castiglione del Lago, solo una coperta addosso, nella prima foto guarda sbigottita, nella seconda sorride, nella terza posa in maniera ammiccante. Eleganza e appeal per Laura Chiatti, famosa per aver recitato in diversi film e ormai una delle protagoniste di Instagram dove scatena like e commenti e guadagna sempre più follower stregati dalla sua capacità di comunicare momenti di vita privata e professionale.