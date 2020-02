Festival Sanremo 2020, scommesse: cambia tutto, Elodie-Gabbani favoriti e non è finita

Chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo? Dopo la seconda serata della kermesse canora 2020 con le esibizioni di tutti e 24 i cantanti, gli analisti di Stanleybet.it cambiano completamente la lavagna del Vincente.

I super favoriti ora sono Elodie (4,50) e Francesco Gabbani (5,00) seguiti da Diodato a 7,50. Vicinissimi al podio i Pinguini Tattici Nucleari a 8,50 che superano le Vibrazioni ora a 9,00.

Per i bookmaker Anastasio non è più in lizza per la vittoria e la sua quota si alza vertiginosamente da 5,00 a 11,00. Anche Irene Grandi paga lo scotto della seconda serata e ora è proposta 12,00. A 13,00 Achille Lauro e Piero Pelù. Perde posizioni anche Alberto Urso che passa da 8,00 a 15.00.

Il decimo posto in classifica di Levante si traduce nell’offerta a 18 volte la posta insieme a Tosca. Rancore è a 20,00 mentre Giordana Angi e Marco Masini si fermano a 25,00. Altissimi a 35,00 Enrico Nigiotti, Raphael Gualazzi, Michele Zarrillo, Elettra Lamborghini e Paolo Jannacci. A chiudere la lavagna a 75 volte la posta Riki, Rita Pavone, Junior Cally, Morgan e Bugo. I bookmaker di Stanleybet.it confermano invece l’offerta dedicata al Premio della Critica con Diodato sempre in testa. La sua quota si abbassa ulteriormente e passa da 4,50 a 3,75. Alle sue spalle Rancore a 4,50. Si alza invece la quota di Anastasio che passa da 6,50.