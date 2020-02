Festival di Sanremo 2020, stasera duetti con le cover di tutti i Big: ecco la scaletta. Zarrillo-Leali aprono

Serata delle cover, questa terza di giovedì 6 febbraio, del Festival di Sanremo 2020. Nell’ordine si esibiranno stasera nella puntata dedicata ai duetti: Michele Zarrillo e Fausto Leali con Deborah, Junior Cally con i Vito in Vado al massimo, Marco Masini e Arisa con Vacanze Romane, Riki e Ana Mena per l’Edera, Raphael Gualazzi e Simona Molinari in E se domani, Anastasio e la Pfm in Spalle al Muro, Alberto Urso e Ornella Vanoni in La voce del silenzio, Levante, Francesca Michielin e Maria Antoniettta in Si può dare di più, Elodie con Aeham Ahmad in Adesso tu, Rancore Dardust e e il gruppo La Rappresentante di Lista in Luce, i Pinguini Tattici Nucleari nel medley ’70 volte, Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi in ti regalerò una rosa, Giordana Angi e i Solis String Quartet in La nevicata del ’56, Diodato e Zilli in 24mila baci, Tosca con Silvia Perez Cruz in Piazza Grande, Rita Pavone porta 1950 di Amedeo Minghi e duetta con lui, Achille Lauro e Annalisa cantano Gli uomini non cambiano, Bugo e Morgan canzone per te, Irene Grandi e Rondelli cantano la musica è finita; Piero Pelù Cuore Matto; Paolo Jannacci con Francesco Mandelli canta suo padre in Se me lo dicevi prima, Elettra Lamborghini con MYSS Keta canta non succederà più, Francesco Gabbani chiude con L’Italiano.