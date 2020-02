Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo 2020? Amadeus esce allo scoperto sulla puntata di stasera 6 febbraio

Amadeus è costretto a uscire allo scoperto in merito a una ventilata presenza di Cristiano Ronaldo alla terza giornata della kermesse canora, in programma stasera giovedì 6 febbraio.

Per approfondire leggi anche: Cosa succederà nella terza giornata del Festival

"Cristiano? Non ho il suo numero, non credo verrà, manderà un omaggio floreale a Georgina", ha spiegato Amadeus in conferenza stampa all’Ariston. "Cristiano? Non ho il suo numero, non credo verrà, manderà un omaggio floreale a Georgina", ha continuano Amadeus in conferenza stampa all’Ariston, parlando della possibile presenza di Cristiano Ronaldo in platea al Festival a cui invece parteciperà la compagna, molto attesa, Georgina Rodriguez.