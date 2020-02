Elisabetta Canalis ripropone le foto per la campagna Peta "Meglio nuda che in pelliccia". Obiettivo raggiunto

Elisabetta Canalis ripropone sui social le foto senza veli della campagna per Peta "Meglio nuda che in pelliccia" in difesa degli animali. "Sono stata felice di ricevere la richiesta da @peta, di celebrare questo momento ripostando la mia campagna sui social - scrive la showgirl - È la prima volta, dice il presidente di @peta, che una campagna che negli anni ha coinvolto personaggi dello spettacolo, della moda e dello sport, viene conclusa perché è stata così efficace da raggiungere il risultato, almeno in grossa parte... Da quando @peta ha iniziato la sua lotta contro le pellicce anni fa, sono state sensibilizzate moltissime persone sul tema ed oggi i più importanti marchi di moda le hanno eliminate".