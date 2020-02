La foto Vasco Rossi esalta Achille Lauro con Albachiara: "Ti vesti svogliatamente... Con grande affetto"

Il Festival di Sanremo finisce di nuovo sulla bacheca facebook e sugli altri profili social di Vasco Rossi. Dopo il duro attacco a Claudio Baglioni, infatti, il rocker pubblica il fotomontaggio realizzato da un componente del suo fanclub. Due foto: a sinistra Blasco, a destra Achille Lauro vestito della discussa tutina. Sotto una frase della celebre canzone Albachiara: "Ti vesti svogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione".

Vasco accompagna il post da smile e tagga Achille Lauro "con grande affetto". Su Facebook l'immagine diventa subito virale. Raccoglie la bellezza di oltre 35mila like e più di 7.500 condivisioni. Tra i due artisti c'è stima reciproca e Achille Lauro non ha mai fatto mistero di essere un grande ammiratore del rocker. I due si sono conosciuti la scorsa primavera in Puglia.