Sanremo 2020, Elettra Lamborghini in collegamento con Caterina Balivo. Febbre da twerking a Vieni da me

Il twerking di Elettra Lamborghini travolge anche lo studio di Vieni da me con Caterina Balivo che ripropone con la scrittrice Chiara Moscardelli alcune mosse del ballo sexy che a Sanremo ha accompagnato le note di Musica e il resto scompare. Elettra Lamborghini, in collegamento da Sanremo insieme a Francesco Facchinetti, ha raccontato la sua ansia nelle ore che hanno preceduto l'esibizione. Facchinetti ha sottolineato la spontaneità e l'unicità della giovane cantante, 25 anni appena. Elettra non ha voluto rivelare come sarà vestita nella serata di giovedì 6 febbraio, "Spero soltanto di essere meno emozionata e di riuscire a divertirmi di più", ha detto.