Sono rimasti in 11 i concorrenti di Masterchef 9 e nella puntata in onda su Sky Uno e Now tv giovedì 6 febbraio alle 21,15 continueranno a darsi battaglia per restare in gara e conquistare la vittoria finale. L'ottavo appuntamento con il cooking show che eleggerà il miglior cuoco amatoriale d'Italia si aprirà con la Mystery Box e la presenza di Vincenzo Santoro - pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano - e la sua filosofia di pasticceria salata. Chi vincerà avrà un vantaggio non da poco nell'Invention Test, incentrato sui diversi tipi di tagli di carne, con la partecipazione di Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile e massimo esperto in materia.

All'insegna dell'eleganza la prova in esterna, in cui i cuochi amatoriali lavoreranno della cucina del prestigioso Emporio Armani Ristorante - tema della prova saranno gli indimenticabili anni Ottanta - sotto lo sguardo attento di dieci tra i critici più temuti e stimati d’Italia. Per chi non avrà soddisfatto i gusti della critica, l’ardua sfida ad altissima tensione del Pressure Test, quando i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri emetteranno il temuto verdetto dell'eliminazione.