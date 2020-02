Sanremo 2020, paura all'Ariston: spettatore colto da infarto durante il festival

Momenti di paura durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 per uno spettatore colto da infarto durante l'esibizione di Tiziano Ferro. L'uomo, 42 anni, si trovava in galleria quando è stato colto da malore. Subito sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alla terapia di emergenza e ricoverato in codice rosso. L'uomo si trova sotto stretta osservazione. "Abbiamo davvero temuto il peggio", ha rivelato al sito online Leggo una persona che si trovava in galleria e che ha assistito a tutta la scena fino all'arrivo dei soccorsi e alla corsa contro il tempo dell'ambulanza per raggiungere l'ospedale.