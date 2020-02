Elodie, il videoclip del brano presentato al Festival di Sanremo: Andromeda. La cantante: "Pezzo che stupisce"

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Andromeda

Andromeda, il pezzo che Elodie ha presentato al Festival di Sanremo, è già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. Pubblicato anche il videoclip ufficiale del brano che è stato scritto da Mahmood (vincitore dell'edizione 2019 del Festival) e Dario Faini, in arte Dardust. Andromeda è stata inserita all’interno dell’album This is Elodie, disponibile in tutti i digital stores. Venerdì 7 febbraio, invece, è in programma la pubblicazione del cd.

“Andromeda è un brano estremamente moderno, in grado di stupire, per nulla scontato. Avrei fatto Sanremo solo con un brano in grado di sorprendermi e Andromeda lo ha fatto", ha spiegato l'artista.

