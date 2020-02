Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, si sono esibiti i secondi 12 cantanti in gara. Dopo la classifica della serata inaugurale (leggi qui), i 300 membri della giuria demoscopica hanno decretato vincitore della serata Francesco Gabbani con Viceversa, seguito da Piero Pelù con Gigante e dai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Dietro di loro, Tosca con Ho amato tutto; Michele Zarrillo con Nell'estasi o nel fango; Levante con tikibombom; Giordana Angi con Come mia madre; Paolo Jannacci con Voglio parlarti adesso; Enrico Nigiotti con Baciami adesso; Elettra Lamborghini con Musica e il resto scompare; Rancore con Eden e, infine, Junior Cally con No Grazie.