Grandi ospiti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Dopo lo show di Fiorello travestito da Maria De Filippi, la reunion dei Ricchi e Poveri e il ballo sexy e scatenato - con tanto di twerking - di Elettra Lamborghini, è toccato a Zucchero esibirsi sul palco dell'Ariston. Il cantante romagnolo, come sempre, è eccentrico nei suoi look, ma la giacca e il cappello color viola che ha indossato hanno lasciato perplessi molti fan che, come ogni sera, commentano live la 70esima edizione del Festival. Nessuno discute l'artista o le sue memorabili canzoni, ma l'abbigliamento decisamente stravagante ha suscitato diverse perplessità.