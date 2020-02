Grande attesa per la reunion dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo 2020. Il gruppo - composto da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e il sardo Angelo Sotgiu - non suona tutti insieme dal 1981, quando la "bionda" Marina Occhiena lasciò il gruppo, dal 2016 orfano anche di Franco Gatti che aveva abbandonato le scene, dopo la scomparsa del figlio. Ma la prima delle canzoni riproposte sul palco dell'Ariston ha deluso i fan. Il gruppo, infatti, ha cantato palesemente in playback e sui social network i commenti negativi non si sono fatti attendere. Anche se rivedere il quartetto al completo ha mitigato ogni delusione.