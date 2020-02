Esibizione show di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020: la giovane cantante, in gara con "Musica e il resto scompare" si è presentata sul palco dell'Ariston con un vestito attillato con paillettes d'argento, estremamente aderente. Ma il top è arrivato durante la canzone: ad un certo punto la Lamborghini ha messo in scena un ballo sexy, dando le spalle al pubblico - cosa rara al Festival - e accennando le mosse del twerking con il lato b bene in vista. E' apparso spigliata sul palco, malgrado prima della puntata avesse dichiarato di "starsela facendo sotto" (leggi qui). Ma dopo l'incidente hot di qualche giorno fa, Elettra non si spaventa ormai di nulla.