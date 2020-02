Festival di Sanremo 2020, Fiorello ballerino con la Febbre del sabato sera VIDEO

Fiorello grande mattatore anche nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Prima si esalta con Maria De Filippi (si presenta travestito, clicca qui) e poi scherza con Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival.

Fiorello dà poi il meglio di sé in questa seconda serata di mercoledì 5 febbraio, in una esibizione travolgente che conquista il pubblico del teatro Ariston. Una febbre del sabato sera trascinante. Uno spettacolo nello spettacolo che anticipa l'arrivo dei big in gara in questa seconda serata. Ecco Fiorello ballerino.