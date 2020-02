"Amadeus, dovresti andare con il Pd, in questo momento non se la passano benissimo". Così Fiorello ha scherzato con Amadeus dopo il record di ascolti, con uno share del 52%, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2020. "Ne avrebbero proprio bisogno", ha ironizzato l'artista siciliano, suscitando le risate del pubblico. Fiorello ha aperto la seconda serata del Festival con un'esilarante esibizione travestito da Maria De Filippi, scendendo dalle scale dell'Ariston vestito come la conduttrice di C'è posta per te. Poi la chiamata in diretta della De Filippi in studio e il suo "doppiaggio".



Leggi anche: Il ricordo di Amadeus di Fabrizio Frizzi