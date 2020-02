Festival di Sanremo, Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del compleanno con la moglie Carlotta Mantovan

Amadeus, in apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, dopo la parentesi ironica e divertente di Fiorello travestito da Maria De Filippi, ha ricordato Fabrizio Frizzi. Il "gentiluomo" della televisione, come è stato ribattezzato, è scomparso il 26 marzo 2018 e oggi, 5 febbraio, ricorre il suo compleanno. "Senza dubbio sarebbe stato Fabrizio a presentare la 70esima edizione del Festival", ha sottolineato Amadeus. Per ricordarlo ha chiamato sul palco la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, ex modella e giornalista, nata a Mestre nel 1983.