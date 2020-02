Fiorello ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 scendendo le scale del teatro Ariston travestito da Maria De Filippi. Una promessa fatta la sera precedente ad Amadeus che l'artista siciliano ha mantenuto, facendo fare risate a crepapelle al pubblico a casa e in platea per la sua imitazione della conduttrice di Canale 5. Fiorello ha sceso le scale e imitato gesti ed espressioni della De Filippi, prima del colpo di scena: ha chiamata in diretta e annunciato l'avvio della serata. Lei ha messo la voce e Fiorello la "doppiava". Un inizio veramente scoppiettante della seconda serata, che vedrà esibirsi tanti ospiti.