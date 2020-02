Festival di Sanremo, Achille Lauro promette di stupire ancora: "San Francesco è solo l'inizio"

Achille Lauro promette di continuare a stupire al Festival di Sanremo. Dopo la performance su San Francesco (guarda le foto), avrebbe in serbo altre sorprese per i telespettatori e per i suoi fan. Insomma siamo soltanto all'inizio. "San Francesco è la prima storia delle quattro che vedrete raccontate sul palco dell'Ariston". E' questo il suo commento sul look con il quale si è presentato sul palco, dichiarazione riportata dall'agenzia Adnkronos. "La performance - spiega ancora l’artista - nasce dalla mia nuova esigenza di portare il teatro sul palco come succede già in tutti i miei live. La musica è la mia vita e ogni giorno scrivo e compongo ovunque mi trovi, Sanremo è la manifestazione musicale più importante in Italia e anche una grande opportunità per presentare il mio modo di intendere le performance".

