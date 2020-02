Achille Lauro re delle ricerche online per la tutina di Sanremo 2020. La classifica delle zone interessate

Achille Lauro fa parlare di sé nell'apertura del Festival di Sanremo 2020. Il cantante è diventato stella del web non solo per la sua canzone, ma anche per il suo look, tanto da essere protagonista del web nel giorno successivo all'esibizione di martedì 4 febbraio sul palco del teatro Ariston.

Come riferisce l'agenzia Adnkronos, è bastato un body e un paio di shorts in mesh nude con ricamo all over di strass firmato Gucci a far impazzire il web (e i social) durante l’esibizione. Il cantante ha dominato le ricerche online grazie alla sua ’tutina', aggiudicandosi il primo posto tra le ricerche della prima serata del Festival.

Stando a un’analisi pubblicata da Lyst, la piattaforma di ricerca di moda globale, il picco è stato raggiunto alle 22.28 quando le ricerche sono arrivate a toccare i cinque zeri e un secondo spike è stato registrato alle 3.08 del mattino. L’artista romano è entrato sul palco coperto da cappa in velluto nero con ricami floreali e trompe l’oeil in paillettes oro e argento, che poi ha strategicamente tolto restando sul palco con la ’tutina' aderente ricoperta di strass dorati.

Una personale rivisitazione, ha poi spiegato il cantante, della scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, in cui il Santo si spoglia dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.

Secondo l’analisi di Lyst, sono le donne ad essere state maggiormente incuriosite dal look del rapper (61.3%) rispetto agli uomini (38.7%). L’età media degli utenti che hanno ricercato la tutina è compresa tra i 25 e 34 anni e il 32% di questi è uno studente. Le regioni Italiane che hanno maggiormente cercato la «tutina» sono state Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Lazio. Il Veneto e Trentino-Alto-Adige, invece, le regioni meno interessate. Gli analisti di Lyst hanno preso in considerazione molteplici criteri e incrociato diversi dati: le ricerche globali effettuate su Lyst e su Google, i tassi di conversione traffico/vendite, i volumi di acquisto, le menzioni e le statistiche di engagement sui social media dei brand e dei prodotti di moda.