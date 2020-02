Enrico Brignano racconta le feste in borgata a Roma, sua città natale, in un video pubblicato sulla sua pagina facebook. "Ognuno portava una cosa, chi wafer, chi portava i tramezzini oppure i rustici che non se li magnava nessuno...", racconta il comico romano. Come sempre Brignano, uno degli artisti più amati dagli italiani e seguiti anche sui social network, unisce uno stile allegro e ironico al dialetto romano, abbinando clichè e racconti di episodi quotidiani in cui tutto il pubblico può riuscire ad immedesimarsi. Come nel caso dei selfie e delle videochiamate o del problema delle multe e dei punti sulla patente