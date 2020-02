Festival di Sanremo, i legami di Achille Lauro con Perugia: nonno prefetto e zio assessore in Provincia

Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro (protagonista al Festival di Sanremo della performance che sta facendo discutere critici e commentatori) nasce a Verona, cresce a Roma e oggi vive a Milano, ma ha un legame speciale con l'Umbria e con Perugia dove vivono la nonna e gli zii. Il nonno del rapper, Federico Filippo De Marinis, venne a Perugia dove fu nominato prefetto dal 1985 al 1992. Volto e personaggio noto in regione è lo zio Domenico De Marinis, bancario, che ha ricoperto l'incarico di assessore al bilancio in Provincia e ha fatto parte del gruppo consiliare del Partito Democratico di Torgiano nella prima decade del Duemila. Il padre di Achille Lauro, il magistrato Nicola De Marinis, invece vive a Roma. Dai curricula della famiglia sembra che Achille la passione per le note e il gusto della performance non le abbia ereditate. Forse, però, sono state ispirate dal fratello maggiore, Federico De Marinis, noto dj e producer.

Guarda ancora Le foto di Achille Lauro al Festival di Sanremo