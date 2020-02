Festival Sanremo 2020, Monica Leofreddi su Diletta Leotta: "Parla di bellezza, ma a 28 anni è tutta rifatta"

Attacco a Diletta Leotta dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Monica Leofreddi contro Diletta Leotta e il monologo di martedì sera sul palco dell'Ariston. Monica Leofreddi se ne è uscita con un tweet commentando la prima serata della 70ª edizione del Festival, diretto proprio a Diletta Leotta.

Diletta Leotta, nel monologo della prima giornata del Festival, aveva spiegato: "La bellezza è un valore ed un vantaggio, altrimenti non sarei qui, sarebbe ipocrita negarlo". Monica Leofreddi, su Twitter, ha commentato: "Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, non mi sembra il massimo che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta".