Due volti umbri scorrono tra gli spot che fanno da intermezzo al Festival di Sanremo 2020. Laura Chiatti, è lei che la stilista Laura Biagiotti ha scelto per diffondere l'immagine del suo profumo. L'ambientazione è tutta romana: la scalinata di piazza di Spagna. Sul fronte maschile, Dolce Gabbana ha voluto Mariano Di Vaio per promuovere la nuova essenza della griffe. Quest'anno in spot, ma l'attrice umbra di Castiglione del Lago in passato ha calcato il palcoscenico dell'Ariston per promuovere i suoi film. In particolare, l'anno scorso è stata ospite con Michele Riondino per parlare del film Avventura che li vedeva protagonisti