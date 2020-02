Festival di Sanremo, le pagelle della prima serata. Promossi e bocciati degli inviati dell'agenzia Lapresse

Tecla Insolia tra le Nuove proposte, Diodato e Anastasio tra i big. Questi i migliori della prima serata del Festival di Sanremo secondo l'agenzia di stampa lapresse. I suoi inviati, Antonella Scutiero e Claudio Maddaloni, hanno stilato le pagelle degli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston, assegnando solo tre otto. Non mancano le sorprese e le bocciature.

Nuove Proposte

EUGENIO IN VIA DI GIOIA - Tsunami: 6,5 - Esibizione nel loro stile, canzone orecchiabile in cui si sente la chiara impronta di Dardust. Battuti da Tecla, per loro il Festival finisce qui.

TECLA INSOLIA - 8 marzo: 8 - Ha 16 anni, come Gigliola Cinquetti quando vinse con 'Non ho l'età', Tecla tiene il palco con personalità ed eleganza e ammalia con la sua voce. E' in semifinale.

FADI - Due noi: 5,5 - Tanto cuore ma non basta, canzone d'amore lenta e la performance non conquista il pubblico. Sconfitto da Leo Gasmann, per il simpaticissimo artista romagnolo il Festival finisce qui.

LEO GASSMANN - Vai bene così: 7 - La voce potente che già si conosce, una canzone tradizionale ma l'esibizione non è perfetta. E l'abbigliamento sicuramente rivedibile. Comunque è in semifinale.

Campioni

IRENE GRANDI - Finalmente io: 5 - Canzone scritta da Vasco Rossi, ha il suo stile e la sua impronta. Irene Grandi la interpreta a suo modo, ma appare poco potente e l'esibizione ha più di un difetto. Potrà migliorare nelle prossime esibizioni.

MARCO MASINI - Il confronto: 7 - Un bilancio allo specchio di un uomo di mezza età, che diventa un bilancio per lo stesso cantante. Esibizione al piano, con la sicurezza di chi è al nono Festival.

RITA PAVONE - Niente (Resilienza 74): 7,5 - Canzone potente con un grande ritmo, e lei la interpreta con passione e tanta forza. Conquista il pubblico dell'Ariston.

ACHILLE LAURO - Me ne frego: 7,5 - Canzone nella media, ma esibizione eccezionale: entra in scena con un mantellone nero, per poi toglierlo e restare con una tutina minimal dorata e ricoperta di paillettes. Provocatorio.

DIODATO - Fai rumore: 8 - Un brano che parla della difficoltà di comunicare in una coppia, e della necessità di 'fare rumore', tornare a parlarsi. Classico interpretato con eleganza.

LE VIBRAZIONI - Dov'è: 5 - Classica canzone stile Vibrazioni, ma lenta e che non riesce a decollare. Ovazione del teatro per Peppe Vessicchio, il maestro che dirige l'orchestra per loro.

ANASTASIO - Rosso di rabbia: 8 - Un brano in cui con ironia il cantante parla della rabbia, che alla fine non porta da nessuna parte. Bel ritmo, può arrivare in alto.

ELODIE - Andromeda: 7 - Canzone particolare con un ritornello forte, che resta, e grande ritmo. Vestito molto corto e scollato che fa risaltare anche la presenza scenica.

BUGO E MORGAN - Sincero: 6,5 - Un pezzo articolato e particolare con un testo che non convince fino in fondo. Il duetto non decolla ma il ritmo è buono.

ALBERTO URSO - Il sole ad est: 7,5 - "Torna il bel canto", dice Rula Jebreal presentandolo. E in effetti il giovane tenore, appena 22 anni, con voce potente fa emozionare.

RIKI - Lo sappiamo entrambi: 7,5 - L'amore ai tempi di Whatsapp, brano romantico in puro stile Sanremo. Riki canta con eleganza e tiene molto bene il palco.

RAPHAEL GUALAZZI - Carioca: 6 - Una canzone con un gran ritmo ma non da Festival. Ottime possibilità, però, di diventare un tormentone.