Sanremo 2020, Morgan ultimo al Festival: il raptus prima di salire sul palco: "Le donne le violenterei tutte"

Morgan sul palco dell'Ariston con Bugo non convince completamente la giuria demoscopica che, nella classifica provvisoria, lo relega all'ultima posizione con la canzone Sincero. Poche ore prima dell'esibizione a Sanremo, Morgan era stato ospite della trasmissione televisiva di Rai 1 Vieni da me di Caterina Balivo. Sua una frase di cattivo gusto che sta suscitando molte polemiche. Per esprimere il suo dissenso contro Junior Cally, Morgan ha detto: "Le donne le violenterei tutte, sono un rap… sono un rapper: io voglio violentare le persone (…) Io sono venuto a fare violenza verbale". Così Morgan in collegamento, anche piuttosto sconnesso, subito dopo il saluto di Francesco Facchinetti alla Balivo e alle altre donne in studio. Furibonda la conduttrice, che gli ha risposto: "Non fare la parodia di queste cose, che si muore davvero".